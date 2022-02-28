Генконсульство КНР сообщило о замаскированных взрывных устройствах на улицах Одессы

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Китая в Одессе предупредило о появлении на улицах города взрывных устройств, замаскированных под мобильные телефоны и другие ценные предметы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте дипломатической миссии заявлении.

«По достоверным данным от полиции Одесской области, в последнее время на одесских улицах появились опасные предметы, похожие на мины. Генеральное консульство КНР в Одессе в срочном порядке напоминает, что при обнаружении на улице мобильных телефонов или других ценных вещей, ни в коем случае нельзя дотрагиваться до них, необходимо немедленно удалиться», — сказано в документе.