Генконсульство КНР сообщило о замаскированных взрывных устройствах на улицах Одессы
17:32 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральное консульство Китая в Одессе предупредило о появлении на улицах города взрывных устройств, замаскированных под мобильные телефоны и другие ценные предметы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте дипломатической миссии заявлении.
«По достоверным данным от полиции Одесской области, в последнее время на одесских улицах появились опасные предметы, похожие на мины. Генеральное консульство КНР в Одессе в срочном порядке напоминает, что при обнаружении на улице мобильных телефонов или других ценных вещей, ни в коем случае нельзя дотрагиваться до них, необходимо немедленно удалиться», — сказано в документе.
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