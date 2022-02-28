Послу Канады заявлен протест из-за враждебных акций у посольства РФ в Оттаве

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в понедельник в МИД РФ, где ей был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«28 февраля вызванной в МИД России послу Канады в Российской Федерации Элисон Ле Клэр был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями агрессивных элементов у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто», — указали в министерстве.

«Главе канадской дипмиссии передано требование российской стороны незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств в соответствии с международными обязательствами Канады. Подчеркнуто, что в противном случае МИД России оставляет за собой право на ответные действия», — подчеркнули в дипведомстве.