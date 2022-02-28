Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран
17:25 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.
«В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — отмечается в сообщении.
В список также попали Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Британские Виргинские острова, Венгрия, Гибралтар, Греция, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Хорватия и Швеция.
НОВОСТИ
- 18:00 28.02.2022
- Послу Канады заявлен протест из-за враждебных акций у посольства РФ в Оттаве
- 17:32 28.02.2022
- Генконсульство КНР сообщило о замаскированных взрывных устройствах на улицах Одессы
- 17:12 28.02.2022
- Франция не намерена признавать результаты конституционного референдума в Белоруссии
- 17:00 28.02.2022
- США запретили операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином РФ
- 16:32 28.02.2022
- Ряд стран попросили Meta, Twitter и Google временно отключить аккаунты властей и госСМИ РФ и Белоруссии
- 16:12 28.02.2022
- Вучич заявил о небывалом давлении Запада после решения Сербии не вводить санкции против РФ
- 16:00 28.02.2022
- О полном отключении РФ от SWIFT речи не идет - МИД ФРГ
- 15:55 28.02.2022
- Синод УПЦ МП призвал патриарха Кирилла выступить за прекращение кровопролития в Украине
- 15:35 28.02.2022
- Выставка московских театральных художников подводит «Итоги сезона»
- 15:32 28.02.2022
- В текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать