17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.

«В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — отмечается в сообщении.

В список также попали Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Британские Виргинские острова, Венгрия, Гибралтар, Греция, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Хорватия и Швеция.