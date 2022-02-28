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НОВОСТИ

Морги Гонконга переполнены из-за новой вспышки COVID-19

18:02 28.02.2022 Источник: Коммерсант.ru

Сегодня, 28 февраля, гонконгское Управление здравоохранения сообщило, что в местных моргах заканчивается место для хранения тел граждан, скончавшихся от COVID-19. В последние недели Гонконг переживает новую вспышку коронавируса — власти говорят о рекордном количестве заболевших за день: 34 466, умерли 87 человек.  Коммерсантъ

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