ЕС выделяет украинской армии 500 млн евро

18:40 Источник: Интерфакс

Совет ЕС принял и опубликовал в понедельник постановление о "европейском содействии миру" на Украине, которое предусматривает поставки вооружений Киеву, в том числе летального характера, на сумму 450 млн евро.

"Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро", - говорится в юридическом акте, опубликованном в "Официальном журнале" Европейского союза.

"Настоящее решение вступает в силу в день его утверждения", - сказано в постановлении Совета ЕС.

Кроме того, отдельным постановлением Украине выделяется еще 50 млн евро на оснащение нелетального характера