0
0
104
НОВОСТИ

ЕС выделяет украинской армии 500 млн евро

18:40 28.02.2022 Источник: Интерфакс

Совет ЕС принял и опубликовал в понедельник постановление о "европейском содействии миру" на Украине, которое предусматривает поставки вооружений Киеву, в том числе летального характера, на сумму 450 млн евро.

"Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро", - говорится в юридическом акте, опубликованном в "Официальном журнале" Европейского союза.

"Настоящее решение вступает в силу в день его утверждения", - сказано в постановлении Совета ЕС.

Кроме того, отдельным постановлением Украине выделяется еще 50 млн евро на оснащение нелетального характера

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 28.02.2022
Урегулирование на Украине возможно только с учетом интересов РФ - Путин
0
39
19:14 28.02.2022
Переговоры РФ и Украины завершены — источник
0
131
18:02 28.02.2022
Морги Гонконга переполнены из-за новой вспышки COVID-19
0
186
18:00 28.02.2022
Послу Канады заявлен протест из-за враждебных акций у посольства РФ в Оттаве
0
180
17:32 28.02.2022
Генконсульство КНР сообщило о замаскированных взрывных устройствах на улицах Одессы
0
253
17:25 28.02.2022
Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран
0
247
17:12 28.02.2022
Франция не намерена признавать результаты конституционного референдума в Белоруссии
0
243
17:00 28.02.2022
США запретили операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином РФ
0
245
16:32 28.02.2022
Ряд стран попросили Meta, Twitter и Google временно отключить аккаунты властей и госСМИ РФ и Белоруссии
0
210
16:12 28.02.2022
Вучич заявил о небывалом давлении Запада после решения Сербии не вводить санкции против РФ
0
337

Возврат к списку