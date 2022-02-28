ЕС выделяет украинской армии 500 млн евро
18:40 28.02.2022 Источник: Интерфакс
Совет ЕС принял и опубликовал в понедельник постановление о "европейском содействии миру" на Украине, которое предусматривает поставки вооружений Киеву, в том числе летального характера, на сумму 450 млн евро.
"Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро", - говорится в юридическом акте, опубликованном в "Официальном журнале" Европейского союза.
"Настоящее решение вступает в силу в день его утверждения", - сказано в постановлении Совета ЕС.
Кроме того, отдельным постановлением Украине выделяется еще 50 млн евро на оснащение нелетального характера
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