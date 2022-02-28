МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях
19:40 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Данная рекомендация исходит из-за ситуации вокруг России и Украины. Также комитет рекомендует не допускать на соревнования российских и белорусских чиновников.
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