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Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс — Мединский

20:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, заявил в понедельник глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова передает агентство БелТА.

«Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», — сказал Мединский.

Следующая встреча российской и украинской делегаций состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

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