Сбербанк увеличил объем ипотеки в январе-феврале почти на 40%
09:30 01.03.2022
Общий объем выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год. Если с начала 2022 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд руб., то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд руб.
В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей 2022 года: выдано 129,2 тыс. ипотечных кредитов против 114,6 тыс. кредитов в январе-феврале 2021 года.
«Мы постоянно развиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки – ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%, – рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. – Рост интереса к госпрограммам обусловлен расширением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными выгодными условиями по ставкам. По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тыс. ипотечных кредита на сумму более 102 млрд руб.».
Лидером по объему выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За все время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 млрд руб.
На втором месте – программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 млрд руб. Третье место – у «Дальневосточной ипотеки»: на 98,2 млрд руб. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 млрд руб. Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.
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