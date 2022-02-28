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Переговоры с РФ были тяжелыми, но без обязательных ультиматумов, сообщил офис Зеленского

20:40 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры с российской делегацией тяжелыми, но отметил, что они происходили «без каких-либо обязательных ультиматумов».

«Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», — написал он в понедельник в «Твиттере».

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