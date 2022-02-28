Путин подписал указ о применении спецмер в экономике из-за санкций Запада
20:30 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран. Текст указа опубликован в понедельник на сайте Кремля.
В преамбуле уточняется, что указ подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц». Кроме того, перечисленные в документе меры применяются в целях защиты национальных интересов России и в соответствии с федеральными законами «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», «О безопасности» и «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
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