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США предписали 12 дипломатам России при ООН покинуть страну

22:58 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны, — указал Небензя. — Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта». Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.

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