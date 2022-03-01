0
0
78
НОВОСТИ

В РФ пока нет массового оттока жителей ДНР и ЛНР - Водолацкий

08:30 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массового оттока жителей Донецкой и Луганской народных республик из пунктов временного размещения в РФ пока не отмечается, жители будут находиться в них до полного завершения специальной военной операции. В то же время поток жителей Донбасса, прибывающих в Россию снизился, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«К себе никто не едет, все остаются здесь до полной зачистки и освобождения территорий ЛНР и ДНР, всей территории в рамках конституции <…>. Беженцы меньшим потоком, но все равно прибывают на территорию Ростовской области», — сказал Водолацкий.

Он уточнил, что на этой недели более 1,2 тыс. детей пошли в школы в Ростовской области. Дети были обеспечены всем необходимым для обучения, а одноклассники, по словам депутата, тепло отнеслись к новым ученикам.

«Они, конечно, и родители, и сами дети, говорят „мы живем в сказке“. Мы продолжаем эту сказку поддерживать, волонтеры продолжают работать. Волонтеры работают уже и в школах для того, чтобы детям, которые немного отставали от программы, оказать помощь», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 01.03.2022
Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям из РФ доступ к платежной сети
0
18
09:00 01.03.2022
Переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву - Зеленский
0
34
08:38 01.03.2022
Исключение России из комиссии по правам человека ООН не обсуждается - постпред РФ
0
95
08:32 01.03.2022
В Польше смогут базироваться 70 самолетов, которые Украина получит от трех стран НАТО - ВСУ
0
113
22:58 28.02.2022
США предписали 12 дипломатам России при ООН покинуть страну
0
571
22:40 28.02.2022
Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ оружия, будут ответственны за последствия — МИД РФ
0
584
22:37 28.02.2022
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Пескова
0
485
22:00 28.02.2022
Байден не собирается пытаться установить бесполетную зону над Украиной — Псаки
0
524
21:20 28.02.2022
ФИФА и УЕФА отстранили сборные России от участия в матчах под эгидой организаций
0
476
20:40 28.02.2022
Переговоры с РФ были тяжелыми, но без обязательных ультиматумов, сообщил офис Зеленского
0
782

Возврат к списку