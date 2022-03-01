В РФ пока нет массового оттока жителей ДНР и ЛНР - Водолацкий

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массового оттока жителей Донецкой и Луганской народных республик из пунктов временного размещения в РФ пока не отмечается, жители будут находиться в них до полного завершения специальной военной операции. В то же время поток жителей Донбасса, прибывающих в Россию снизился, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



«К себе никто не едет, все остаются здесь до полной зачистки и освобождения территорий ЛНР и ДНР, всей территории в рамках конституции <…>. Беженцы меньшим потоком, но все равно прибывают на территорию Ростовской области», — сказал Водолацкий.



Он уточнил, что на этой недели более 1,2 тыс. детей пошли в школы в Ростовской области. Дети были обеспечены всем необходимым для обучения, а одноклассники, по словам депутата, тепло отнеслись к новым ученикам.



«Они, конечно, и родители, и сами дети, говорят „мы живем в сказке“. Мы продолжаем эту сказку поддерживать, волонтеры продолжают работать. Волонтеры работают уже и в школах для того, чтобы детям, которые немного отставали от программы, оказать помощь», — отметил он.



