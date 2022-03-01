В Польше смогут базироваться 70 самолетов, которые Украина получит от трех стран НАТО - ВСУ

08:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. С таким утверждением выступила во вторник на своей официальной странице в «Фейсбуке» пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — утверждает военная пресс-служба.



По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.



