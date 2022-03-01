В Польше смогут базироваться 70 самолетов, которые Украина получит от трех стран НАТО - ВСУ
08:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — утверждает военная пресс-служба.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.
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