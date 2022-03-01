Исключение России из комиссии по правам человека ООН не обсуждается - постпред РФ

08:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что пока возможность исключения России из комиссии по правам человека ООН не обсуждается.



«Пока об этом речи не идет, хотя любое развитие событий возможно», — сказал он в интервью газете «Известия».



Он добавил, что лишение любого государства участвовать в работе международных организаций и механизмов контрпродуктивно.



