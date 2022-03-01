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Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям из РФ доступ к платежной сети

09:05 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе "многим финансовым институтам" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха, опубликованном в понедельник на сайте корпорации.

"В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard", - отметил глава корпорации. По его словам, Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами "для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства".

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