Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, въезжающих для участия в боевых действиях

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский постановил ввести безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на опубликованный в понедельник указ главы государства.

«С 1 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом соответствующего решения ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион Украины», — цитирует агентство текст документа.

Безвизовый режим не распространяется на граждан «государства, признанного агрессором» властями Украины, то есть России.

Зеленский предписал правительству Украины предпринять меры по реализации указа, который вступил в силу с момента публикации.

Президент Украины объявил в воскресенье о формировании в стране Иностранного легиона территориальной обороны.