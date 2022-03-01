Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, въезжающих для участия в боевых действиях
09:20 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский постановил ввести безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на опубликованный в понедельник указ главы государства.
«С 1 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом соответствующего решения ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион Украины», — цитирует агентство текст документа.
Безвизовый режим не распространяется на граждан «государства, признанного агрессором» властями Украины, то есть России.
Зеленский предписал правительству Украины предпринять меры по реализации указа, который вступил в силу с момента публикации.
Президент Украины объявил в воскресенье о формировании в стране Иностранного легиона территориальной обороны.
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