РФ закрыла небо для Швейцарии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ввела ограничения на полеты авиакомпаний из Швейцарии, сообщила Росавиация.

«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — говорится в сообщении агентства.