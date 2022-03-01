РФ закрыла небо для Швейцарии
10:20 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ввела ограничения на полеты авиакомпаний из Швейцарии, сообщила Росавиация.
«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — говорится в сообщении агентства.
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