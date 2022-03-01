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НОВОСТИ

Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов

10:50 01.03.2022 Источник: НГ-Online

Стриминговый сервис Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов из первого и второго мультиплекса, обязательное вещание которых по требованию Роскомнадзора с 1 марта обязаны начать ресурсы, внесенные в реестр аудиовизуальных сервисов. В декабре 2021 года Роскомнадзор добавил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, так как его аудитория в России превысила 100 тысяч пользователей в сутки.

О том, что Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы, сообщается на портале Variety. «Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — говорится в заявлении Netflix.

Netflix — единственный международный игрок в реестре аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора.

Вера Цветкова

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