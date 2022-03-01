Япония запрещает экспорт в РФ части продукции общего назначения

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Правительство Японии вводит запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник японским МИД.

Речь идет, в частности, о поставках партий полупроводников.

По данным газеты «Иомиури», часть японской продукции такого рода носит уникальный характер, в связи с чем ее невозможно заменить закупками в других странах, включая Китай.

Ранее во вторник правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс» и МФТИ. Кроме того, утверждено ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков. Под санкции подпали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк.

27 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о присоединении страны к санкциям Запада в отношении России в финансовой сфере. До этого Токио ввел запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами в стране.