В России выявили менее 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые за месяц

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 333, до 16 495 369, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впервые с 28 января выявлено менее 100 тысяч случаев за сутки по стране. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 172 813 против 116 742 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 748 465 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 83,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786, до 352 446. Днем ранее было зарегистрировано 733 летальных исхода.