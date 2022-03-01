12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США несут особую ответственность за конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение приводится в редакционной статья, опубликованной во вторник китайской газетой Global Times.

«Вашингтон является особо ответственной стороной за украинский кризис, и НАТО под руководством США держит ключ к его разрешению. Как сказала в интервью бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, „Байден может очень легко предотвратить войну с Россией, гарантируя, что Украина не станет членом НАТО“. То, что она сказала, было абсолютной правдой, но основные СМИ США, к сожалению, не только выборочно игнорировали эту правду, но и сознательно эксплуатировали и потребляли страдания украинского народа», — говорится в статье издание.

Авторы заметки считают, что Вашингтону следует «прекратить войну общественного мнения», «поскольку война мнений не служит никакой другой цели, кроме поощрения новых конфронтаций». «Поскольку в развитии украинского вопроса существуют чрезвычайно сложные исторические и практические факторы, любая попытка упростить этот исторический нарратив часто имеет корыстные или даже злые мотивы. Важно видеть, что и у России, и у Украины есть определенная степень намерения вести переговоры, и возможность политико-дипломатического решения все еще существует», — сказано в статье.

«Вашингтон, в частности, должен взять на себя особую ответственность, вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса», — резюмировали авторы статьи.