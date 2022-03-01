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Нахождение ядерного оружия США в Европе неприемлемо, РФ призывает его вывезти — Лавров

13:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемым, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть в США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении на конференции по разоружению в Женеве.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России, — отметил он. — Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать».

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