Украина готовилась нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам РФ — Лукашенко
13:05 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине близ белорусской границы готовились нанести удар по находившимся на территории Белоруссии российским войскам. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности.
«Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории. <> Одновременно с объявлением решения о проведении операции Россией (по демилитаризации и денацификации Украины — прим. ТАСС) был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он добавил, что для проведения российской спецоперации на Украине планировалось задействовать находившиеся в Белоруссии силы. «Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля», — рассказал Лукашенко.
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