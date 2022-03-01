Наземных ракет средней и меньшей дальности у РФ не было и нет — глава МИДа
13:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России не было и нет наземных ракет средней и меньшей дальности.
«Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное — значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД», — сказал он в своем видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве.
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