Наземных ракет средней и меньшей дальности у РФ не было и нет — глава МИДа

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России не было и нет наземных ракет средней и меньшей дальности.

«Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное — значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД», — сказал он в своем видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве.