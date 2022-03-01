0
0
110
НОВОСТИ

Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы

14:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько медицинских учреждений таиландского курортного острова Пхукет приостановили с 28 февраля прием медицинских страховых полисов российских и украинских компаний. Об этом рассказал во вторник корр. ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, «генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket („Бангкок хоспитал Пхукет“), Bangkok Hospital Siriroj („Бангкок хоспитал Сирироч“), Dibuk Hospital („Дибук хоспитал“) приема у граждан России и Украины страховых полисов в счет оплаты медицинских услуг начиная с 28 февраля». «Предоставление медицинских услуг осуществляется только за наличный расчет», — уточнил дипломат. Вместе с тем он не исключил, что «в ближайшее время указанная практика может быть введена и другими медицинскими учреждениями, в том числе на всей территории Таиланда».

Сейчас всем путешественникам для получения разрешения на въезд в Таиланд среди прочего требуется медицинская страховка с покрытием до 20 тыс. долларов. Власти рекомендуют туристам выбирать полис на весь период пребывания в стране и не менее чем на 10 дополнительных дней в качестве меры предосторожности на случай обнаружения коронавируса. Согласно данным МИД Таиланда, в период с 1 по 27 февраля в королевство прибыли более 193 тыс. путешественников, среди которых 16,6 тыс. из России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 01.03.2022
Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
0
11
15:00 01.03.2022
Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»
0
50
14:12 01.03.2022
Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
0
158
14:00 01.03.2022
Кремль не будет иметь никакого отношения к возможным будущим выборам на Украине — Песков
0
179
13:32 01.03.2022
Наземных ракет средней и меньшей дальности у РФ не было и нет — глава МИДа
0
231
13:20 01.03.2022
США угрожают прервать переговоры с Ираном - СМИ
0
235
13:05 01.03.2022
Украина готовилась нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам РФ — Лукашенко
0
248
13:00 01.03.2022
Нахождение ядерного оружия США в Европе неприемлемо, РФ призывает его вывезти — Лавров
0
239
12:32 01.03.2022
США несут особую ответственность за украинский кризис — Global Times
0
265
12:05 01.03.2022
В России сократился спрос на наличные
0
298

Возврат к списку