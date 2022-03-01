Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы
14:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько медицинских учреждений таиландского курортного острова Пхукет приостановили с 28 февраля прием медицинских страховых полисов российских и украинских компаний. Об этом рассказал во вторник корр. ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.
По его словам, «генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket („Бангкок хоспитал Пхукет“), Bangkok Hospital Siriroj („Бангкок хоспитал Сирироч“), Dibuk Hospital („Дибук хоспитал“) приема у граждан России и Украины страховых полисов в счет оплаты медицинских услуг начиная с 28 февраля». «Предоставление медицинских услуг осуществляется только за наличный расчет», — уточнил дипломат. Вместе с тем он не исключил, что «в ближайшее время указанная практика может быть введена и другими медицинскими учреждениями, в том числе на всей территории Таиланда».
Сейчас всем путешественникам для получения разрешения на въезд в Таиланд среди прочего требуется медицинская страховка с покрытием до 20 тыс. долларов. Власти рекомендуют туристам выбирать полис на весь период пребывания в стране и не менее чем на 10 дополнительных дней в качестве меры предосторожности на случай обнаружения коронавируса. Согласно данным МИД Таиланда, в период с 1 по 27 февраля в королевство прибыли более 193 тыс. путешественников, среди которых 16,6 тыс. из России.
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