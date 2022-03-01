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НОВОСТИ

США угрожают прервать переговоры с Ираном - СМИ

13:20 01.03.2022 Источник: NEWSru.co.il

Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, если иранская сторона проявит неуступчивость, американцы прервут переговоры о возврате к договору об ограничении иранской ядерной программы.

Комментируя в ходе брифинга для журналистов ход проходящих в Вене непрямых переговоров с участием Великобритании, Франции и Германии, чиновник сообщил, что США и его партнеры подготовили на этот случай альтернативные варианты. Он не стал говорить, какие.

Предполагалось, что нынешняя неделя станет решающей. Представители сторон заявляли, что находятся у финишной черты. Однако прийти к соглашению пока не удалось.

На днях глава организации Атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что даже после подписания соглашения об ограничении разработок Иран продолжит обогащение урана до уровня 20%. По его словам, на данный момент уран обогащается до 60%, и именно этот фактор заставил западные страны сесть за стол переговоров. Newsru.co.il

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