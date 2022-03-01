США угрожают прервать переговоры с Ираном - СМИ
13:20 01.03.2022 Источник: NEWSru.co.il
Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, если иранская сторона проявит неуступчивость, американцы прервут переговоры о возврате к договору об ограничении иранской ядерной программы.
Комментируя в ходе брифинга для журналистов ход проходящих в Вене непрямых переговоров с участием Великобритании, Франции и Германии, чиновник сообщил, что США и его партнеры подготовили на этот случай альтернативные варианты. Он не стал говорить, какие.
Предполагалось, что нынешняя неделя станет решающей. Представители сторон заявляли, что находятся у финишной черты. Однако прийти к соглашению пока не удалось.
На днях глава организации Атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что даже после подписания соглашения об ограничении разработок Иран продолжит обогащение урана до уровня 20%. По его словам, на данный момент уран обогащается до 60%, и именно этот фактор заставил западные страны сесть за стол переговоров. Newsru.co.il
НОВОСТИ
- 13:32 01.03.2022
- Наземных ракет средней и меньшей дальности у РФ не было и нет — глава МИДа
- 13:05 01.03.2022
- Украина готовилась нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам РФ — Лукашенко
- 13:00 01.03.2022
- Нахождение ядерного оружия США в Европе неприемлемо, РФ призывает его вывезти — Лавров
- 12:32 01.03.2022
- США несут особую ответственность за украинский кризис — Global Times
- 12:05 01.03.2022
- В России сократился спрос на наличные
- 12:00 01.03.2022
- В Москве выявили 2 066 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 01.03.2022
- Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный
- 11:20 01.03.2022
- В России выявили менее 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые за месяц
- 11:05 01.03.2022
- Для жителей Мариуполя организуют два гуманитарных коридора — Басурин
- 11:00 01.03.2022
- Япония запрещает экспорт в РФ части продукции общего назначения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать