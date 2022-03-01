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Кремль не будет иметь никакого отношения к возможным будущим выборам на Украине — Песков

14:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не имеет никакого отношения к теме возможных будущих выборов на Украине, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, есть ли у руководства РФ понимание, как на Украине будут проходить выборы после военной операции. «Кремль не может как-то участвовать в [организации] выборов на Украине, это другая страна», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, как согласуются цель денацификации Украины и слова президента России Владимира Путина о «настоящей декоммунизации», Песков подчеркнул: «В этом контексте никак не сосуществуют два этих термина».

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