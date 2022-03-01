Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»
15:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась американским законодателям, что у сил киевского режима заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл». На состоявшейся в понедельник вечером встрече с членами Сената Конгресса США она призвала их одобрить предоставление Украине дополнительной военной помощи.
«Она ясно дала понять, что „Стингеры“ и „Джавелины“ у них очень скоро закончатся», — цитирует газета слова присутствовавшего на встрече сенатора-демократа Криса Мэрфи. А лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, покидая встречу с послом, заявил, что законодатели твердо намерены поддержать просьбу Украины. «Мы хотим помочь Украине любым возможным способом», — сказал он.
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