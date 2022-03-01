0
0
41
НОВОСТИ

Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»

15:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась американским законодателям, что у сил киевского режима заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл». На состоявшейся в понедельник вечером встрече с членами Сената Конгресса США она призвала их одобрить предоставление Украине дополнительной военной помощи.

«Она ясно дала понять, что „Стингеры“ и „Джавелины“ у них очень скоро закончатся», — цитирует газета слова присутствовавшего на встрече сенатора-демократа Криса Мэрфи. А лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, покидая встречу с послом, заявил, что законодатели твердо намерены поддержать просьбу Украины. «Мы хотим помочь Украине любым возможным способом», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 01.03.2022
Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
0
11
14:32 01.03.2022
Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы
0
115
14:12 01.03.2022
Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
0
158
14:00 01.03.2022
Кремль не будет иметь никакого отношения к возможным будущим выборам на Украине — Песков
0
179
13:32 01.03.2022
Наземных ракет средней и меньшей дальности у РФ не было и нет — глава МИДа
0
231
13:20 01.03.2022
США угрожают прервать переговоры с Ираном - СМИ
0
235
13:05 01.03.2022
Украина готовилась нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам РФ — Лукашенко
0
248
13:00 01.03.2022
Нахождение ядерного оружия США в Европе неприемлемо, РФ призывает его вывезти — Лавров
0
239
12:32 01.03.2022
США несут особую ответственность за украинский кризис — Global Times
0
265
12:05 01.03.2022
В России сократился спрос на наличные
0
298

Возврат к списку