Британия приняла закон, запрещающий заход судов РФ в порты королевства

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания приняла закон, который вводит запрет российским судам заходить в порты Соединенного Королевства. Об этом сообщил во вторник в «Твиттере» британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Мы только что стали первой страной, которая приняла закон о полном запрете для всех судов, связанных с Россией, входить в британские порты», — сообщил министр. Ранее он пояснял, что запрет будет распространяться на любое судно, которое, по оценке Лондона, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с Россией или попавшими под санкции персонами, и которое ходит под российским флагом и зарегистрировано в России. Подобные рестриктивные меры были введены в ответ на военную операцию РФ на Украине.