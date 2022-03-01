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НОВОСТИ

Полностью блокирован выход сил ВСУ к Азовскому морю

16:00 01.03.2022 Источник: Интерфакс

Силы Донецкой народной республики вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, действующими на побережье Азовского моря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", - сообщил Конашенков.

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