Польша не отправляет самолеты на Украину, так как НАТО не сторона конфликта — Дуда
17:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не отправляет свои самолеты на Украину, так как НАТО не является стороной конфликта. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на территории авиабазы в Ласке.
«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта», — сказал он. «Наши самолеты сейчас на Украину сейчас не летают», — добавил Дуда.
НОВОСТИ
- 17:50 01.03.2022
- В Подмосковье возобновляют диспансеризацию и профосмотры
- 17:42 01.03.2022
- Лукашенко рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским
- 17:12 01.03.2022
- Глава Счетной палаты Украины предложил кредиторам обнулить внешний долг страны
- 16:32 01.03.2022
- РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на покупку акций российских компаний
- 16:18 01.03.2022
- МО РФ предупредило о готовящихся ударах по военным объектам в Киеве
- 16:00 01.03.2022
- Полностью блокирован выход сил ВСУ к Азовскому морю
- 15:32 01.03.2022
- Британия приняла закон, запрещающий заход судов РФ в порты королевства
- 15:12 01.03.2022
- Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
- 15:00 01.03.2022
- Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»
- 14:32 01.03.2022
- Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать