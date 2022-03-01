Польша не отправляет самолеты на Украину, так как НАТО не сторона конфликта — Дуда

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не отправляет свои самолеты на Украину, так как НАТО не является стороной конфликта. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на территории авиабазы в Ласке.

«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта», — сказал он. «Наши самолеты сейчас на Украину сейчас не летают», — добавил Дуда.