МО РФ предупредило о готовящихся ударах по военным объектам в Киеве
16:18 01.03.2022
Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) в Киеве, предупредили во вторник в Минобороны РФ.
«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — говорится в сообщении.
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