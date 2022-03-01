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НОВОСТИ

МО РФ предупредило о готовящихся ударах по военным объектам в Киеве

16:18 01.03.2022

Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) в Киеве, предупредили во вторник в Минобороны РФ.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — говорится в сообщении.

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