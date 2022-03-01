0
0
101
НОВОСТИ

Глава Счетной палаты Украины предложил кредиторам обнулить внешний долг страны

17:12 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешние кредиторы должны обнулить долг Украины, заявил во вторник глава Счетной палаты страны Валерий Пацкан.

«От наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» — цитирует Пацкана издание «Зеркало недели».

Он указал, что на сегодняшний день внешний долг Украины превышает 57 млрд долларов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:50 01.03.2022
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию и профосмотры
0
84
17:42 01.03.2022
Лукашенко рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским
0
119
17:00 01.03.2022
Польша не отправляет самолеты на Украину, так как НАТО не сторона конфликта — Дуда
0
200
16:32 01.03.2022
РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на покупку акций российских компаний
0
222
16:18 01.03.2022
МО РФ предупредило о готовящихся ударах по военным объектам в Киеве
0
277
16:00 01.03.2022
Полностью блокирован выход сил ВСУ к Азовскому морю
0
274
15:32 01.03.2022
Британия приняла закон, запрещающий заход судов РФ в порты королевства
0
314
15:12 01.03.2022
Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
0
360
15:00 01.03.2022
Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»
0
349
14:32 01.03.2022
Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы
0
323

Возврат к списку