Глава Счетной палаты Украины предложил кредиторам обнулить внешний долг страны
17:12 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешние кредиторы должны обнулить долг Украины, заявил во вторник глава Счетной палаты страны Валерий Пацкан.
«От наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» — цитирует Пацкана издание «Зеркало недели».
Он указал, что на сегодняшний день внешний долг Украины превышает 57 млрд долларов.
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