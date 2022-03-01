В Подмосковье возобновляют диспансеризацию и профосмотры
17:50 01.03.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Своевременное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Особенно важно пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19 для диагностики постковидного синдрома», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Проверить здоровье можно как в будние дни, так и в субботу. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях выезжают мобильные комплексы.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Записаться на нее можно на региональном Портале государственных услуг или по номеру телефона 122. Также можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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