Италия не разрешила пролет двух гуманитарных рейсов, выполняемых самолетами РФ

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия 28 февраля отказала двум российским бортам в пролете над своей территорией вопреки оговорке по гуманитарным полетам. Об этом заявил во вторник посол России в Италии Сергей Разов в эфире телеканала «Россия-24».

«Обращаю внимание, что в решении Евросоюза, к которому Италия присоединилась, есть пункт о разрешении гуманитарных полетов. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что вчера итальянские власти не дали разрешение на пролет самолета с нашими паралимпийцами, которые из Вероны возвращались в Россию. Вот такое международное гуманитарное право. И вчера же не дали разрешение на пролет самолета с нашими гражданами из Швейцарии, а потом не дали разрешение на пролет того же самолета, но уже только с экипажем для возвращения, перегонки самолета на российскую территорию».