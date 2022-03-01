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НОВОСТИ

Ни одна из стран НАТО не рассматривает военное столкновение с РФ - Джонсон

18:50 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон, выступивший во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Эстонии Каей Каллас на военной базе в эстонском городке Тапа.

«Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией — гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств — членов. Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом. Это не рассматривается, при этом рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки [Украине], поставки смертельных, но оборонительных вооружений во все больших количествах в сочетании с экономическим давлением [на РФ]», — сказал глава правительства.

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комментарии(1)

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Ubufgthley 19:12 01.03.2022

Кольцо сжималось... У каждого из членов НАТО сжимается колечко, когда им кажется что издается приказ идти воевать с русскими.

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