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Депутаты ЕП потребовали «закрыть порты Европейского союза для российских судов»

19:45 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Европейский союз ограничить импорт нефти и газа из России, а также закрыть все порты сообщества для российских судов. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник по итогам внеочередной пленарной сессии ЕП, посвященной ситуации на Украине.

«Европейский парламент призывает, в частности, ограничить импорт ключевых российских товаров, включая нефть и газ», — отмечается в нем.

Кроме того, депутаты потребовали «закрыть порты Европейского союза для российских судов» и «отказать в доступе во все порты ЕС судам, последний или следующий порт захода которых находится в Российской Федерации, за исключением случаев, когда это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам».

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