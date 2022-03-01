Депутаты ЕП потребовали «закрыть порты Европейского союза для российских судов»
19:45 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Европейский парламент призывает, в частности, ограничить импорт ключевых российских товаров, включая нефть и газ», — отмечается в нем.
Кроме того, депутаты потребовали «закрыть порты Европейского союза для российских судов» и «отказать в доступе во все порты ЕС судам, последний или следующий порт захода которых находится в Российской Федерации, за исключением случаев, когда это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам».
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