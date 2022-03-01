0
0
185
НОВОСТИ

По итогам вторника рубль заметно просел к бивалютной корзине

19:50 01.03.2022 Источник: Интерфакс

Доллар и евро существенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль заметно просел к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Курс доллара США составил 101,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,63 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 112,49 руб./EUR1, подорожав на 6,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,57 рубля - до 106,3 рубля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:11 01.03.2022
Радиостанция "Эхо Москвы" отключена от эфира
0
18
19:45 01.03.2022
Депутаты ЕП потребовали «закрыть порты Европейского союза для российских судов»
0
261
19:38 01.03.2022
Европарламент призвал отключить от SWIFT не только Россию, но и Белоруссию
0
180
19:10 01.03.2022
Цена на нефть марки Brent побила уровень 2014-го года
0
218
19:00 01.03.2022
Одному из российских самолетов разрешили слетать в Европу
0
326
18:50 01.03.2022
Ни одна из стран НАТО не рассматривает военное столкновение с РФ - Джонсон
0
283
18:35 01.03.2022
Италия не разрешила пролет двух гуманитарных рейсов, выполняемых самолетами РФ
0
318
17:50 01.03.2022
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию и профосмотры
0
280
17:42 01.03.2022
Лукашенко рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским
0
411
17:12 01.03.2022
Глава Счетной палаты Украины предложил кредиторам обнулить внешний долг страны
0
340

Возврат к списку