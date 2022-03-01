По итогам вторника рубль заметно просел к бивалютной корзине

19:50 Источник: Интерфакс

Доллар и евро существенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль заметно просел к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Курс доллара США составил 101,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,63 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 112,49 руб./EUR1, подорожав на 6,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,57 рубля - до 106,3 рубля.