По итогам вторника рубль заметно просел к бивалютной корзине
19:50 01.03.2022 Источник: Интерфакс
Курс доллара США составил 101,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,63 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 112,49 руб./EUR1, подорожав на 6,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,57 рубля - до 106,3 рубля.
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