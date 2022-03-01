Собянин: все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено

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Программы развития Москвы будут выполнены и совершенствование города продолжится, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, в связи со спецоперацией в Украине сайты некоторых ресторанов, магазинов, гостиниц и других компаний сейчас заваливают угрозами и жалобами, а владельцам и менеджерам угрожают расправами.







"С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака", - написал на своём сайте градоначальник. По его словам, за всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры.







"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены, - считает мэр. - Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз".