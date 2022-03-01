Эрдоган: Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», — подчеркнул он в интервью телеканалу Си-эн-эн тюрк.