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На Западе лежит часть ответственности за конфликт на Украине — постпред Боливии при ООН

07:40 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО угрожает безопасности других стран, поэтому западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине. Такое мнение выразил постоянный представитель Боливии при ООН Диего Пари, слова которого во вторник приводит газета «Пахина сьете».

«Мы не можем не отметить, что за конфликт, развитием которого обеспокоено все человечество, несет ответственность не только страна, которая в одностороннем порядке начала военную операцию, но и западные страны, которые посредством НАТО ставят под угрозу безопасность и мир других государств, используя государства-посредники, которые поддерживают экспансионистские амбиции этих западных держав и угрожают безопасности своих соседей», — сказал постпред на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН

«Сегодня мы с удивлением наблюдаем за двойными стандартами некоторых держав, которые с одной стороны стремятся к миру, с другой — подстрекают к конфронтации», — добавил Пари.

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