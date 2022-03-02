На Западе лежит часть ответственности за конфликт на Украине — постпред Боливии при ООН
07:40 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не можем не отметить, что за конфликт, развитием которого обеспокоено все человечество, несет ответственность не только страна, которая в одностороннем порядке начала военную операцию, но и западные страны, которые посредством НАТО ставят под угрозу безопасность и мир других государств, используя государства-посредники, которые поддерживают экспансионистские амбиции этих западных держав и угрожают безопасности своих соседей», — сказал постпред на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН
«Сегодня мы с удивлением наблюдаем за двойными стандартами некоторых держав, которые с одной стороны стремятся к миру, с другой — подстрекают к конфронтации», — добавил Пари.
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