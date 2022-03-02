Выступая с посланием «О положении страны» Байден заявил о поддержке Украины
07:50 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украинский посол в США сегодня здесь, сидит рядом с первой леди», — сказал американский лидер. Он предложил всем присутствующим в Палате представителей Конгресса США «встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру». «Америка на стороне украинцев», — заверил Байден. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова вошла в число приглашенных гостей на выступлении президента США перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. В ложе она сидела рядом с супругой американского лидера Джилл Байден.
Согласно изложенной Байденом версии, «шесть дней назад президент России Владимир Путин попытался пошатнуть основы свободного мира». «Но он сильно просчитался. Он думал, что сможет войти на Украину и мир поддастся. Вместо этого он натолкнулся на прочную стену, которую не мог представить. Он встретил украинцев», — утверждал Байден.
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