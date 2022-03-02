В конце дня вступит в силу запрет на полеты самолетов РФ в воздушном пространстве США
08:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России». «Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», — добавили в американском ведомстве.
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