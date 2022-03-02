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В конце дня вступит в силу запрет на полеты самолетов РФ в воздушном пространстве США

08:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Министерства транспорта США.

Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России». «Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», — добавили в американском ведомстве.

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