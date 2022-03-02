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Для защиты союзников по НАТО США направит в Европу дополнительные войска - Байден

08:10 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу исключительно для защиты союзников по НАТО. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО, в том случае если [президент России Владимир] Путин решит двигаться дальше на Запад», — сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Байдена, он уже ясно сигнализировал, что США и их союзники в Европе «будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО полной силой своей коллективной мощи». «И мы сохраняем трезвый взгляд на вещи. Украинцы дают отпор с чистой отвагой. Однако следующие несколько дней, недель, месяцев будут для них тяжелыми», — заявил хозяин Белого дома. Как он утверждал, Россия может добиваться успеха в своей специальной операции на Украине, но будет платить «сохраняющуюся высокую цену в долгосрочной перспективе».

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