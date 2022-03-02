Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту более чем на $10 тыс.
09:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов США.
«Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в указе главы государства. Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, Путин подписал документ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
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