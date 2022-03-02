Компания Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу сервисов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

«Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан», — говорится в заявлении.