Цена нефти Brent превысила $111 за баррель
09:32 02.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с июля 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals подорожала в среднем почти на 20%.
Цены растут на фоне перебоев поставок через Черноморские порты, отмечают трейдеры. Западные санкции не затрагивают непосредственно топливно-энергетический комплекс России, но проблемы возникают с финансированием экспорта.
Накануне страны, участвующие в работе Международного энергетического агентства, согласовали выделение 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В частности, США выведут на рынок 30 млн баррелей. Говорит Москва
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