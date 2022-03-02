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Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

09:32 02.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с июля 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals подорожала в среднем почти на 20%.

Цены растут на фоне перебоев поставок через Черноморские порты, отмечают трейдеры. Западные санкции не затрагивают непосредственно топливно-энергетический комплекс России, но проблемы возникают с финансированием экспорта.

Накануне страны, участвующие в работе Международного энергетического агентства, согласовали выделение 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В частности, США выведут на рынок 30 млн баррелей.  Говорит Москва

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