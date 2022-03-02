Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве
10:00 02.03.2022 Источник: РБК
МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях», сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о зданиях по адресам: ул. Собеского, 100 (заброшенное здание) и ул. Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве России в Польше). РБК
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