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НОВОСТИ

Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве

10:00 02.03.2022 Источник: РБК

МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях», сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о зданиях по адресам: ул. Собеского, 100 (заброшенное здание) и ул. Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве России в Польше).  РБК

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