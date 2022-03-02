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Байден заявил, что США «спасут демократию»

10:05 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден полагает, что Вашингтон будет содействовать укреплению и распространю демократии. Об этом он заявил во вторник, выступая с ежегодным посланием «О положении страны».

«Мы справимся с испытанием. Защитим нашу свободу <…>. И мы спасем демократию. Какими бы ни были трудными времена, сегодня я испытываю больший, чем когда-либо за всю свою жизнь, оптимизм относительно Америки. Потому что я вижу будущее, которого мы можем достичь», — сказал американский лидер.

«Именно в этот момент формируется характер этого поколения, определяется наша цель, куется наше будущее», — отметил Байден.

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