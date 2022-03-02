Байден заявил, что США «спасут демократию»
10:05 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден полагает, что Вашингтон будет содействовать укреплению и распространю демократии. Об этом он заявил во вторник, выступая с ежегодным посланием «О положении страны».
«Мы справимся с испытанием. Защитим нашу свободу <…>. И мы спасем демократию. Какими бы ни были трудными времена, сегодня я испытываю больший, чем когда-либо за всю свою жизнь, оптимизм относительно Америки. Потому что я вижу будущее, которого мы можем достичь», — сказал американский лидер.
«Именно в этот момент формируется характер этого поколения, определяется наша цель, куется наше будущее», — отметил Байден.
Новости
- 11:05 02.03.2022
- В США энергокомпании призывают Белый дом не вводить санкции против урана из РФ — Reuters
- 11:00 02.03.2022
- На Украине сейчас не должно быть войны - Трамп
- 10:32 02.03.2022
- ВС РФ взяли Херсон под полный контроль
- 10:20 02.03.2022
- Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками
- 10:17 02.03.2022
- Максимальная ставка по вкладам в долларах США в Сбербанке достигла 7% годовых
- 10:00 02.03.2022
- Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве
- 09:32 02.03.2022
- Цена нефти Brent превысила $111 за баррель
- 09:20 02.03.2022
- Правительство Великобритании наделило себя полномочиями задерживать российские суда
- 09:05 02.03.2022
- Компания Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России
- 09:00 02.03.2022
- Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту более чем на $10 тыс.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать