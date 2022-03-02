ВС РФ взяли Херсон под полный контроль
10:32 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские подразделения вооруженных сил взяли под полный контроль областной центр Херсон, гражданская инфраструктура и транспорт в городе работают в обычном режиме. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», — сказал Конашенков.
По его словам, «продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения».
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